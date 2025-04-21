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Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Кривий Ріг
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Здорова родина
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Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 33
420.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,96
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
529.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,21
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
543.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
583.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,33
Економія при броні:
-0,13 грн
7,20
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Косівська, 13
610.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,34
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
621.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,93
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
735.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,97
Економія при броні:
-0,01 грн
7,96
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
767.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,70
Економія при броні:
-0,01 грн
8,69
грн
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Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
301.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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