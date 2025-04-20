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Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Запоріжжя
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Здорова родина
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Зачиняється о 21:00
Літин, вул. Соборна, 33
545.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,85
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
662.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,29
Економія при броні:
-0,07 грн
7,22
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
662.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
716.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,33
Економія при броні:
-0,13 грн
7,20
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кути, вул. Косівська, 13
743.2 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,32
Економія при броні:
-0,05 грн
7,27
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
754.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,84
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
863.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,95
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Самбір, пл. Ринок, 5
897.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,78
Економія при броні:
-0,02 грн
8,76
грн
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Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
225.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
627.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Експрес
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 66
639.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Євро-аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Мукачево, вул. Росвигівська, 17
925.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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