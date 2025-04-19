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Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Дніпро
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Здорова родина
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Зачиняється о 21:00
Літин, вул. Соборна, 33
511.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,96
Економія при броні:
-0,04 грн
7,92
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
620.1 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
642.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,24
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
693.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,31
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кути, вул. Косівська, 13
722.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,30
Економія при броні:
-0,02 грн
7,28
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
730.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,96
Економія при броні:
-0,13 грн
7,83
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
830.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,96
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самбір, пл. Ринок, 5
865.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,80
грн
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Аптека є все, що лікар прописав
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
175.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
594.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Експрес
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 66
614.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Євро-аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мукачево, вул. Росвигівська, 17
901.9 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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