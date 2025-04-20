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Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Затискач пупковий Тета (Umbilical clamp Teta)
Львів
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Здорова родина
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Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
33.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,92
Економія при броні:
-0,09 грн
7,83
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 5
69.0 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
8,74
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коломия, вул. Моцарта, 96
162.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,97
Економія при броні:
-0,13 грн
7,84
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Стефаника, 4-А
190.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,27
Економія при броні:
-0,01 грн
7,26
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Косівська, 13
194.4 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,32
Економія при броні:
-0,01 грн
7,31
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Захисників України, 19-А
209.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,00
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Центральна, 78
243.8 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,22
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 33
298.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
7,98
грн
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Євро-аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Росвигівська, 17
180.7 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Тернопільська, 17
216.6 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Експрес
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 66
228.5 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
Аптека є все, що лікар прописав
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
895.3 км
ЗАТИСКАЧ ДЛЯ ПУПОВИНИ ТЕТА® №1
Wellmed International Industries Pvt. Ltd
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