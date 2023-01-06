Приймати внутрішньо після їди.

Дорослим рекомендується приймати по 20-30 крапель настойки 3-4 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту, дітям віком від 12 років — із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3-4 рази на добу.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються будь-які побічні реакції.