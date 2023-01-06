Валеріанка (Valerianka) (338982) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Валеріанка інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Діти
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
- Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Склад
діюча речовина: настойка валеріани коренів (Valerianae radix) (1:5) (екстрагент — етанол 70%);
1 флакон містить настойки валеріани коренів (Valerianae radix) (1:5) (екстрагент — етанол 70%) — 25 мл;
допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.
Лікарська форма
Настойка для перорального застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина червоно-бурого кольору зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Снодійні та седативні засоби. Код АТХ N05C M09.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини, які містяться у валеріани кореневищах з коренями (ефірна олія, валеріанова кислота, борнеол, алкалоїди, дубильні речовини, цукри), зменшують процес збудження в центральній нервовій системі, посилюють ефекти інших седативних, снодійних, аналгетичних та спазмолітичних засобів. Лікарський засіб чинить заспокійливу та спазмолітичну дію.
Фармакокінетика.
Не вивчалась.
Показання
Функціональні розлади діяльності центральної нервової системи (підвищена емоційна збудливість, дратівливість, розлади сну), серцево-судинної системи (нейроциркуляторні дистонії).
Протипоказання
Депресія та інші розлади, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи. Підвищена чутливість до біологічно активних речовин, які входять до складу лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат має здатність потенціювати дію алкоголю, серцевих, седативних, снодійних, аналгетичних, спазмолітичних, гіпотензивних та анксіолітичних засобів.
Особливості застосування
Потрібно дотримуватись рекомендацій щодо застосування лікарського засобу — інакше це може зашкодити здоров’ю. Не слід перевищувати рекомендовані дози лікарського засобу.
При застосуванні препарату слід утримуватися від вживання алкоголю.
Валеріанка-Вішфа містить етанол. Не рекомендується застосування лікарського засобу протягом тривалого часу.
Валеріана може виявляти помірний депресивний ефект, тому не рекомендується сумісний прийом лікарського засобу із синтетичними седативними засобами через потенціювання ефекту.
При вираженому атеросклерозі мозкових судин препарат можна застосовувати тільки під контролем лікаря.
У процесі зберігання допускається випадання осаду. Перед застосуванням препарат слід збовтувати.
Валеріанка-Вішфа є традиційним лікарським засобом для використання відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб не застосовувати у період вагітності або годування груддю через вміст етанолу 70%.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
На період лікування препаратом слід утримуватися від керування транспортними засобами та роботи з потенційно небезпечними механізмами через вміст етанолу 70% та можливість розвитку побічних ефектів з боку центральної нервової системи.
Спосіб застосування та дози
Приймати внутрішньо після їди.
Дорослим рекомендується приймати по 20-30 крапель настойки 3-4 рази на добу до досягнення стабільного лікувального ефекту, дітям віком від 12 років — із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3-4 рази на добу.
Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються будь-які побічні реакції.
Діти
Лікарський засіб містить етанол 70%, тому не рекомендується застосовувати його дітям віком до 12 років.
Передозування
При значному перевищенні рекомендованих доз лікарського засобу можливий розвиток виражених побічних реакцій: головний біль, запаморочення, сонливість або психічне збудження, загальна слабкість, біль у животі, нудота, зниження гостроти слуху та зору, відчуття серцебиття, психічне збудження.
У разі передозування слід припинити застосування препарату. Терапія симптоматична (промивання шлунка, прийом активованого вугілля).
Побічні реакції
Лікарський засіб, як правило, переноситься добре, проте у деяких хворих можуть спостерігатися пригнічення емоційних реакцій, сонливість, зниження працездатності, депресія, нудота, спастичний біль у животі, слабкість.
Можливі алергічні реакції (почервоніння, висипання, свербіж та набрякання шкіри).
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!
Повідомлення про побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити моніторинг співвідношення користь/ризик при застосуванні цього лікарського засобу. Медичним та фармацевтичним працівникам, також пацієнтам або їх законним представникам слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua.
Термін придатності
5 років.
Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 25 мл у флаконах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.