Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,24
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,41
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,00
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,14
Економія при броні: -8,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,14
Економія при броні: -10,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,91
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,78
Економія при броні: -2,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,76
Економія при броні: -2,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,33
Економія при броні: -1,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,78
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,56
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,62
Економія при броні: -5,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,53
Економія при броні: -2,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,87
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,03
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,07
Економія при броні: -3,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,23
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,96
Економія при броні: -1,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,59
Економія при броні: -2,07 грн