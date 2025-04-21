Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,20
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,90
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,32
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,90
Економія при броні: -1,59 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,08
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,56
Економія при броні: -10,20 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,85
Економія при броні: -10,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,07
Економія при броні: -1,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,92
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,61
Економія при броні: -9,27 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,74
Економія при броні: -10,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,86
Економія при броні: -2,25 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,55
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
33,74
Економія при броні: -1,46 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,44
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,79
Економія при броні: -2,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,54
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,05
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,72
Економія при броні: -1,73 грн