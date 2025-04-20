Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,99
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,13
Економія при броні: -9,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,20
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,00
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,70
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,58
Економія при броні: -1,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,91
Економія при броні: -2,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,12
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,17
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,07
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,14
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,83
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,19
Економія при броні: -1,32 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,77
Економія при броні: -1,31 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,77
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,82
Економія при броні: -1,49 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,90
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,53
Економія при броні: -9,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,09
Економія при броні: -1,63 грн