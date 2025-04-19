Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,75
Економія при броні: -2,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,13
Економія при броні: -7,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,21
Економія при броні: -3,34 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,20
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,30
Економія при броні: -9,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,10
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,20
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,44
Економія при броні: -10,08 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,37
Економія при броні: -3,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,88
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,85
Економія при броні: -10,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,60
Економія при броні: -2,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Економія при броні: -12,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Хімічна, 5
1.9 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Економія при броні: -12,20 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Економія при броні: -12,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,00
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,70
Економія при броні: -9,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
35,09
Економія при броні: -2,22 грн