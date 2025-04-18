Харків (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,69
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,07
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,76
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,06
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,59
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,87
Економія при броні: -1,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,83
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,80
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,99
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,98
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,90
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,94
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,04
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,63
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,30
Економія при броні: -1,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,53
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
34,72
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,94
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,65
Економія при броні: -2,19 грн