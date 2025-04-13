Холелесан® (Cholelesan)
Холелесан інструкція із застосування
Склад
Екстракт густий плодів моркви дикої і квітів нагідок (7,75-13,4):1 - 60 мг
Екстракт сухий квітів цмину піщаного (40:1) - 50 мг
Куркумін С3 комплекс, отриманий з куркуми довгої коренів (64-66):1 - 20 мг
Олія куркуми - 5 мг
Олія м'яти перцевої - 7,5 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Холелесан — багатокомпонентний засіб натурального походження, фармакологічні властивості якого обумовлені сукупною дією комплексу біологічно активних речовин, що входять до складу препарату.
Холеретичний (жовчогінний) ефект препарату Холелесан — стимуляція утворення жовчі — зумовлений дією таких компонентів препарату: екстракт моркви дикої, екстракт нагідок квітів, екстракт цмину піщаного, олія куркуми довгої, олія м’яти перцевої.
Холекінетична дія препарату Холелесан — покращення відтоку жовчі через жовчовивідні шляхи у дванадцятипалу кишку та запобігання застою жовчі — зумовлена наявністю у його складі екстракту нагідок квітів, екстракту цмину піщаного та олії куркуми довгої.
Холеспазмолітичний ефект препарату Холелесан — усунення болісних спазмів жовчовивідних проток — обумовлений дією екстракту моркви дикої та олії м’яти перцевої.
Гепатопротекторна дія препарату Холелесан — покращення метаболічних процесів у печінці — зумовлена дією екстракту моркви дикої, екстракту нагідок квітів, екстракту цмину піщаного, олії куркуми довгої, олії м’яти перцевої.
Фармакокінетика. Не вивчалася.
Показання Холелесан
хронічний некалькульозний холецистит. Дискінезія жовчовивідних шляхів. Хронічний гепатит (у складі комплексного лікування).
Застосування Холелесан
застосовують внутрішньо. По 1–2 капсули 3 рази на добу. Препарат приймають за 30 хв до прийому їжі, не розжовуючи, запиваючи невеликою кількістю води. Максимальна добова доза — 6 капсул.
Дозу та тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально, залежно від характеру та перебігу захворювання. Зазвичай курс лікування становить 20 днів. Проведення повторних курсів лікування можливе після погодження з лікарем.
Діти. Застосовують у дітей віком від 6 років за призначенням лікаря.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату, обструкція жовчних шляхів, холангіт, нагноєння (емпієма) жовчного міхура, жовчнокам’яна хвороба, гострі запальні захворювання печінки та жовчного міхура, тяжка печінкова недостатність, тяжка ниркова недостатність, непрохідність сечовивідних шляхів, гострі захворювання нирок.
Побічна дія
з боку системи травлення: відчуття дискомфорту і здуття живота, бурчання в кишечнику, діарея, свербіж у ділянці заднього проходу, нудота, відрижка.
З боку ЦНС: запаморочення, сонливість, головний біль, відчуття тяжкості в голові.
Інші побічні ефекти: відчуття жару, почервоніння обличчя.
Особливості застосування
застосовувати з обережністю при захворюваннях, що можуть призвести до непрохідності жовчних шляхів, та при тяжких захворюваннях печінки. У разі виникнення діареї або болю в животі лікування слід припинити та проконсультуватися з лікарем.
Холелесан містить лактозу, тому препарат слід застосовувати з обережністю у пацієнтів зі спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом лактази або синдромом мальабсорбції глюкози/галактози.
Застосування в період вагітності або годування грудьми. У період вагітності або годування грудьми препарат застосовують тільки за призначенням лікаря, якщо очікувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
невідома.
Передозування
дотепер випадків передозування не зареєстровано.
Симптоми: при тривалому застосуванні в дозах, що перевищують рекомендовані, можливе збільшення вираженості побічних реакцій.
Лікування: відміна препарату, симптоматична терапія; специфічного антидоту немає.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С.