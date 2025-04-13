застосовувати з обережністю при захворюваннях, що можуть призвести до непрохідності жовчних шляхів, та при тяжких захворюваннях печінки. У разі виникнення діареї або болю в животі лікування слід припинити та проконсультуватися з лікарем.

Холелесан містить лактозу, тому препарат слід застосовувати з обережністю у пацієнтів зі спадковою непереносимістю галактози, дефіцитом лактази або синдромом мальабсорбції глюкози/галактози.

Застосування в період вагітності або годування грудьми. У період вагітності або годування грудьми препарат застосовують тільки за призначенням лікаря, якщо очікувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.