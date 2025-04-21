Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 108 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
406,92
Економія при броні: -45,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -69,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
406,11
Економія при броні: -48,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
293,08
Економія при броні: -39,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -69,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
150,33
Економія при броні: -23,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
405,68
Економія при броні: -44,68 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
403,61
Економія при броні: -41,98 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
144,22
Економія при броні: -17,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,60
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
399,35
Економія при броні: -38,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
260,67
Економія при броні: -23,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
295,21
Економія при броні: -41,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
265,22
Економія при броні: -20,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
404,92
Економія при броні: -46,85 грн