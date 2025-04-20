Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
435,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
406,77
Економія при броні: -50,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
254,13
Економія при броні: -32,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
273,57
Економія при броні: -30,24 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
398,10
Економія при броні: -39,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
401,70
Економія при броні: -48,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
409,11
Економія при броні: -56,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
433,10
Економія при броні: -70,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
397,11
Економія при броні: -44,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
416,33
Економія при броні: -58,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
410,70
Економія при броні: -47,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
409,46
Економія при броні: -51,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
406,23
Економія при броні: -48,15 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,50
Економія при броні: -87,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
266,87
Економія при броні: -43,92 грн