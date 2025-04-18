Харків (адресу не вказано)
Доступно в 231 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
404,00
Економія при броні: -39,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
396,56
Економія при броні: -28,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -69,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,50
Економія при броні: -70,20 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,40
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
407,63
Економія при броні: -43,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
403,72
Економія при броні: -40,01 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум