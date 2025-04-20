Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
131,13
Економія при броні: -14,07 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
410,13
Економія при броні: -42,04 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
381,00
Економія при броні: -42,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
381,00
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
433,10
Економія при броні: -65,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
263,94
Економія при броні: -10,98 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
403,81
Економія при броні: -43,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
402,94
Економія при броні: -39,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
414,22
Економія при броні: -44,86 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
398,88
Економія при броні: -29,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
453,36
Економія при броні: -14,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
466,27
Економія при броні: -28,75 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
381,00
Економія при броні: -39,00 грн