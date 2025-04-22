Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,50
Економія при броні: -75,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -74,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,60
Економія при броні: -64,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
132,80
Економія при броні: -7,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 52 хв
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
405,75
Економія при броні: -36,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -74,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
400,00
Економія при броні: -32,44 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -74,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
396,32
Економія при броні: -24,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
403,24
Економія при броні: -35,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -74,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
396,42
Економія при броні: -28,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -74,90 грн