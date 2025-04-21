Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
418,75
Економія при броні: -46,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -79,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
405,83
Економія при броні: -37,62 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -79,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
409,08
Економія при броні: -41,19 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
398,02
Економія при броні: -30,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
300,48
Економія при броні: -53,09 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -79,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,50
Економія при броні: -79,60 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
406,94
Економія при броні: -45,99 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека24
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 14 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
413,91
Економія при броні: -50,45 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
410,41
Економія при броні: -46,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум