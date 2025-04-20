Львів (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
415,27
Економія при броні: -53,93 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,70
Економія при броні: -73,50 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
441,00
Економія при броні: -74,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
406,77
Економія при броні: -45,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
419,43
Економія при броні: -58,08 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,70
Економія при броні: -73,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -83,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -83,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,50
Економія при броні: -84,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
144,36
Економія при броні: -22,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
450,10
Економія при броні: -83,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Холелесан® капсули блістер №30
Корпорація Артеріум
439,70
Економія при броні: -73,50 грн