Фармакодинаміка.

Іпратропію бромід — це четвертинна амонієва сіль, що блокує мускаринові холінергічні рецептори і зменшує утворення циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ), перешкоджаючи взаємодії ацетилхоліну з мускариновими рецепторами гладкої мускулатури бронхів. Підвищені рівні цГМФ спричиняють дегрануляцію опасистих клітин і скорочення гладкої мускулатури бронхів.

Іпратропію бромід є неселективним мускариновим антагоністом і не проникає в кров, що запобігає розвитку системних побічних ефектів. Іпратропію бромід — це похідна атропіну, але також і четвертинний амін, отже він не проходить через гематоенцефалічний бар’єр, що запобігає розвитку побічних ефектів з боку центральної нервової системи (антихолінергічного синдрому).

У разі застосування інгаляторів пацієнтами з бронхоспазмом, пов’язаним з хронічними обструктивними захворюваннями легень, відзначалося значне поліпшення функції легень (швидкість форсованого видиху FEV 1 збільшується на 15% і більше).

Шкідливого впливу іпратропію броміду на секрецію слизу у дихальних шляхах, мукоциліарний кліренс або газообмін не виявлено.

Фармакокінетика.

Після інгаляції загалом від 10 до 30% дози, залежно від складу препарату, приладу і техніки інгаляції, осідає у легенях. Більша частина дози проковтується і проходить через шлунково-кишковий тракт.

Через мізерно малу абсорбцію іпратропію броміду у шлунково-кишковому тракті біодоступність проковтнутої дози становить лише приблизно 2%.

Ця частина дози не має значущого впливу на концентрацію лікарського засобу у плазмі. Частина дози, що осіла у легенях, швидко досягає кровообігу.

За оцінками на основі даних ниркової екскреції (0–24 год), загальна системна біодоступність (легеневої і шлунково-кишкової частин) інгаляційних доз іпратропію броміду становить 7–28%.

Іон іпратропію не проходить через гематоенцефалічний бар’єр, що узгоджується з амонієвою структурою молекули.

Цей лікарський засіб метаболізується шляхом гідролізу ефірної групи з утворенням неактивних метаболітів. Приблизно 40% системної дози виводиться з сечею, що відповідає експериментальному значенню ниркового кліренсу 0,9 л/хв.

Період напіввиведення кінцевої фази елімінації становить близько 1,6 години. Цей лікарський засіб мінімально зв’язується з білками плазми.

У дослідженнях балансу екскреції після внутрішньовенного введення радіоактивної дози менше 10% пов’язаної з лікарським засобом радіоактивності (включаючи вихідну сполуку і всі метаболіти) виводилось із жовчю і калом. Переважна частина пов’язаної з лікарським засобом радіоактивності виділялась нирками.