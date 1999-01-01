Київ
Антихолінергічні засоби
R03B B01

Іпратропію бромід

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03BІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B BАнтихолінергічні засоби
R03B B01Іпратропію бромід
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Фрівей®
Фрівей®
Розчин для інгаляцій 0,25 мг/мл флакон 25 мл №1
Фармак
від 176,94 грн
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Іпратропіум-Інтелі
Іпратропіум-Інтелі
Інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл 200 доз №1
МаксФарма (ЮК)
від 132,68 грн
в 467 аптеках
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