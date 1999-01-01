Київ
Антихолінергічні засоби
R03B B01
Іпратропію бромід
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03B
ІНШІ ПРОТИАСТМАТИЧНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ІНГАЛЯЦІЙНО
R03B B
Антихолінергічні засоби
R03B B01
Іпратропію бромід
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Фрівей®
Розчин для інгаляцій 0,25 мг/мл флакон 25 мл №1
Фармак
від
176,94
грн
в 650 аптеках
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Іпратропіум-Інтелі
Інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл 200 доз №1
МаксФарма (ЮК)
від
132,68
грн
в 467 аптеках
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Форма випуску
р-н д/інг.
інгаляція під тиском
Дозування
0.25 мг/мл
20 мкг/доза
Пакування
балон 10 мл
фл. 25 мл
Виробник
MaxPharma (UK)
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