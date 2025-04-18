Іпратропіум-Інтелі (Ipratropium-Inteli)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 457 аптеках у Київ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
163,60
Економія при броні: -7,20 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
157,49
Економія при броні: -7,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
170,59
Економія при броні: -7,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,40 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
1.8 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,40 грн