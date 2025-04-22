Іпратропіум-Інтелі (Ipratropium-Inteli)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,63
Економія при броні: -8,39 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн