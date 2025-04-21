Іпратропіум-Інтелі (Ipratropium-Inteli)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 74 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
176,32
Економія при броні: -9,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,14
Економія при броні: -7,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
155,44
Економія при броні: -10,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
172,06
Економія при броні: -8,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
171,54
Економія при броні: -9,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн