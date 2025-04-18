Іпратропіум-Інтелі (Ipratropium-Inteli)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 261 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
175,06
Економія при броні: -6,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
175,80
Економія при броні: -7,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
160,60 грн