Іпратропіум-Інтелі (Ipratropium-Inteli)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
158,27
Економія при броні: -5,68 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
177,26
Економія при броні: -9,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
167,30
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
174,30
Економія при броні: -6,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
171,53
Економія при броні: -10,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
174,08
Економія при броні: -12,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
159,97
Економія при броні: -6,51 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
164,95
Економія при броні: -11,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
178,92
Економія при броні: -17,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
156,84
Економія при броні: -12,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
159,69
Економія при броні: -6,59 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Іпратропіум-Інтелі інгаляція під тиском 20 мкг/доза балон 10 мл №1
МаксФарма (ЮК)
161,70 грн