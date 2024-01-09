інші антихолінергічні препарати. При одночасному застосуванні з іншими антихолінергічними препаратами, такими як тіотропію бромід, може виникнути синергічний ефект, внаслідок чого може підвищитися ризик побічних ефектів, таких як сухість в роті, підвищення внутрішньоочного тиску, уретральний та інтестинальний спазми.

Бета-адренергічні агоністи. Взаємодія з агоністами бета-адренорецепторів, такими як сальбутамол, може посилити бронхорозширювальний ефект, що може надавати перевагу для пацієнтів з ХОЗЛ або БА.

Препарати, що містять ксантин. Іпратропію бромід може потенціювати дію препаратів, що містять ксантин, таких як теофілін, і посилювати їхній бронхорозширювальний ефект.

Антигістамінні препарати можуть посилювати антихолінергічні ефекти іпратропію броміду, включаючи сухість в роті, і ризик розвитку гострої закритокутової глаукоми.

Кортикостероїди, що застосовуються для зменшення вираженості запалення в дихальних шляхах. Спільне застосування з іпратропію бромідом може посилити ефект щодо зменшення вираженості симптомів ХОЗЛ.

Антіхолінестеразні препарати. Такі препарати, як піридостигмін, можуть послаблювати дію іпратропію броміду, оскільки підвищують активність ацетилхоліну.

Калійзберігаючі діуретики або дієтичні добавки з калієм. Іпратропію бромід може підвищити рівень калію в крові, особливо при одночасному застосуванні з вказаннми препаратами та добавками.

Алкоголь може посилити деякі побічні ефекти іпратропію броміду, особливо сухість в роті і збурення сприйняття.