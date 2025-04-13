Фармакодинаміка.

НовоМікс® 30 ФлексПен® – двофазова суспензія розчинного інсуліну аспарт (аналог інсуліну короткої дії) і інсуліну аспарт, кристалізованого з протаміном (аналог інсуліну середньої тривалості дії). Суспензія містить інсуліну аспарт короткої дії та середньої тривалості дії у співвідношенні 30/70. При введенні однакових молярних доз інсулін аспарт еквіпотенційний людському інсуліну.

Механізм дії

Цукрознижувальний ефект інсуліну полягає у сприянні поглинанню глюкози тканинами після зв’язування інсуліну з рецепторами м’язових і жирових клітин, а також в одночасному пригніченні виділення глюкози з печінки.

НовоМікс® 30 ФлексПен® починає діяти через 10–20 хв після підшкірної ін'єкції. Максимальний ефект розвивається через 1–4 години після введення. Тривалість дії – до 24 годин.

У клінічному дослідженні, що тривало 3 місяці та в якому порівнювали введення препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® та двофазного людського інсуліну 30 перед сніданком та вечерею у хворих на цукровий діабет 1-го і 2-го типу, було показано, що при введенні препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® рівень глюкози в крові після обох прийомів їжі (сніданок та вечеря) був значно нижчим порівняно з таким при введенні двофазного людського інсуліну 30.

При проведенні мета-аналізу, що включав 9 клінічних випробувань за участю хворих на цукровий діабет 1-го і 2-го типу, було відзначено, що порівняно з двофазним людським інсуліном 30 застосування препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® перед сніданком та вечерею призводить до значно кращого постпрандіального контролю рівня глюкози в крові (за даними середніх показників підвищення рівня глюкози в крові після сніданку, обіду та вечері).

Незважаючи на те, що рівень глюкози натще був вищий у пацієнтів, які отримували лікування препаратом НовоМікс® 30 ФлексПен®, рівень глікозильованого гемоглобіну, що є показником загального глікемічного контролю, був однаковий.

У клінічному дослідженні хворі на цукровий діабет 2-го типу (341 особа), яких розділили на групи за рандомізованим принципом, одержували тільки препарат НовоМікс® 30 ФлексПен® або препарат НовоМікс® 30 ФлексПен® у комбінації з метформіном або метформін разом із сульфонілсечовиною. Після 16 тижнів лікування основний показник ефективності HbА1c у хворих, які одержували препарат НовоМікс® 30 ФлексПен® у комбінації з метформіном або метформін з сульфонілсечовиною, не відрізнявся. У цьому дослідженні в 57 % хворих початковий рівень HbА1c був вище 9 %; у цих хворих при лікуванні препаратом НовоМікс® 30 ФлексПен® у комбінації з метформіном зниження рівня HbА1c було більш значним, ніж при застосуванні комбінації метформіну з сульфонілсечовиною.

У дослідженні хворих на цукровий діабет 2-го типу, в яких контроль глікемії за допомогою лише пероральних цукрознижувальних препаратів виявився неефективним, лікували введенням два рази на добу препарату НовоМіксâ 30 ФлексПен® (117 хворих) або введенням один раз на добу інсуліну гларгін (116 хворих). Після 28 тижнів лікування препаратом НовоМікс® 30 ФлексПен®, яке супроводжувалося підбором доз, рівень HbА1C знизився на 2,8 % (середнє значення HbА1C при включенні у дослідження становило 9,7 %). При лікуванні препаратом НовоМікс® 30 ФлексПен® рівня HbА1C нижче 7 % досягли 66 % хворих, а рівня нижче 6,5 % – 42 % хворих; при цьому рівень глюкози у плазмі крові натще знизився приблизно на 7 ммоль/л (від 14,0 ммоль/л до лікування до 7,1 ммоль/л).

При проведенні мета-аналізу у хворих на цукровий діабет 2-го типу було відмічено, що при застосуванні препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® ризик розвитку гіпоглікемії в нічний час та тяжкої гіпоглікемії був знижений порівняно з двофазним людським інсуліном 30. В той же час ризик виникнення епізодів гіпоглікемії в денний час був вищим у хворих, які одержували НовоМікс® 30 ФлексПен®.

Діти й підлітки

У 16-тижневому дослідженні, проведеному за участю 167 хворих віком 10–18 років, порівнювали ефективність підтримання постпрандіального контролю глікемії введенням препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® при прийомах їжі із застосуванням людського інсуліну/двофазного людського інсуліну 30 при прийомах їжі з ін’єкціями НПХ інсуліну перед сном. Протягом усього періоду дослідження в обох групах концентрація HbА1C залишалася на рівні, що був при включенні у дослідження; при цьому не було відзначено розходжень у частоті виникнення епізодів гіпоглікемії між препаратом НовоМікс® 30 ФлексПен® та двофазним людським інсуліном 30.

У подвійно сліпому перехресному дослідженні (по 12 тижнів на кожен курс лікування), проведеному за участю невеликої групи дітей (54 особи) віком 6–12 років, число епізодів гіпоглікемії та рівень глюкози після прийому їжі були статистично вірогідно меншими при лікуванні препаратом НовоМіксâ 30 порівняно з двофазним людським інсуліном 30. Рівень HbА1C наприкінці курсу лікування був істотно нижчим у групі, що одержувала двофазний людський інсулін 30, ніж у групі, що одержувала препарат НовоМікс® 30 ФлексПен®.

Пацієнти літнього віку

Фармакодинаміку препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® не досліджували у хворих літнього віку. Однак було проведено рандомізоване подвійно сліпе перехресне дослідження, в якому порівнювали фармакокінетику та фармакодинаміку інсуліну аспарт та розчинного людського інсуліну у 19 хворих на цукровий діабет 2-го типу віком 65–83 років (середній вік – 70 років). Відносні відмінності показників фармакодинаміки (GIRmax, AUCGIR, 0-120 min) після введення інсуліну аспарт або людського інсуліну у цих хворих були такими самими, що й у практично здорових осіб або хворих на цукровий діабет молодшого віку.

Фармакокінетика.

В інсуліні аспарт амінокислоту пролін у положенні 28 В-ланцюга молекули інсуліну заміщено на аспарагінову кислоту, що зменшує здатність до утворення гексамерів, у порівнянні з препаратами розчинного людського інсуліну. У розчинній фазі препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® частка інсуліну аспарт становить 30 % всього інсуліну: він всмоктується в кров з підшкірної клітковини швидше, ніж розчинний інсулін двофазового людського інсуліну.

70 %, що залишилися, припадають на кристалічну форму протамін-інсуліну аспарт, більш тривале всмоктування якого таке саме, як і людського НПХ інсуліну.

Максимальна концентрація інсуліну в сироватці крові після введення препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® на 50% вища, а час її досягнення вдвічі коротший у порівнянні з двофазовим людським інсуліном 30. У здорових добровольців після підшкірного введення препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® із розрахунку 0,20 ОД/кг маси тіла максимальна концентрація інсуліну аспарт в сироватці крові була досягнута через 60 хвилин, вона становила 140 ± 32 пмоль/л. Тривалість напіввиведення (t½) препарату НовоМікс® 30 ФлексПен®, що відображає швидкість всмоктування протамінової фракції, становила приблизно 8–9 годин. Рівень інсуліну в сироватці крові повертався до вихідного через 15–18 годин після підшкірного введення. У хворих на цукровий діабет 2-го типу максимальна концентрація досягалася через 95 хвилин після введення і залишалася вище вихідної не менше 14 годин.

Пацієнти літнього віку

Фармакокінетику НовоМікс® 30 ФлексПен® не досліджували у хворих літнього віку. Однак відносні розходження в значеннях показників фармакокінетики після введення інсуліну аспарт або людського інсуліну хворим на цукровий діабет 2-го типу літнього та старечого віку (65–83 роки, середній вік – 70 років), були такими самими, як у практично здорових осіб або хворих на цукровий діабет молодшого віку. У хворих літнього віку швидкість всмоктування знижувалась, про що свідчить більш тривалий час досягнення максимальної концентрації інсуліну в крові tmax (82 хв при інтерквартильному діапазоні 60–120 хв). При цьому значення Сmax були такими ж, як і у хворих на цукровий діабет 2-го типу молодшого віку і дещо нижчим, ніж у хворих на цукровий діабет 1-го типу.

Порушення функції нирок та печінки

Фармакокінетику препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® не досліджували у хворих з порушеннями функції нирок або печінки.

Діти і підлітки

Фармакокінетику препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® у дітей і підлітків не досліджували. Проте у дітей (6–12 років) і підлітків (13–17 років), хворих на цукровий діабет 1-го типу, досліджували фармакокінетику й фармакодинаміку розчинного інсуліну аспарт. Він швидко всмоктувався у хворих обох груп, при цьому значення tmax були такими ж, як і у дорослих. Однак значення Cmax у різних вікових групах істотно розрізнялися, що вказує на важливість індивідуального підбору доз інсуліну аспарт.

Доклінічні дані з безпеки

Доклінічні дані, отримані на базі традиційних досліджень з фармакологічної безпеки (токсичність повторних доз препарату, генотоксичність та токсичний вплив на репродуктивну здатність та розвиток плода), не виявили будь-якої небезпеки введення препарату НовоМікс® 30 ФлексПен® людині.

В тестах in vitro, включаючи зв’язування з рецепторами інсуліну та IGF-1 та вплив на ріст клітин, інсулін аспарт вів себе подібно до людського інсуліну. Дослідження також показали, що дисоціація зв’язування з рецепторами інсуліну для інсуліну аспарт еквівалентна людському інсуліну.