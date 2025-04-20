Новомікс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1761,41
Економія при броні: -95,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1739,75
Економія при броні: -83,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1729,51
Економія при броні: -117,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1748,64
Економія при броні: -111,86 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -16,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 18-К
6.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1777,71
Економія при броні: -121,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 1
9.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1733,61
Економія при броні: -72,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 66-Б
13.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1674,70
Економія при броні: -28,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
20.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1720,76
Економія при броні: -108,86 грн