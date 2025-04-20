Новомікс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -40,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1627,20
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -40,10 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1627,20
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 95
2.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1627,20
Економія при броні: -5,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1724,98
Економія при броні: -118,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 28
24.3 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Листопадового Чина, 17
34.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 40-А
43.3 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -21,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буськ, вул. Львівська, 13-А
44.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходорів, вул. Грушевського Михайла, 56
53.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
63.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/11-Б
64.0 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 9
64.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №1
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Радехів, вул. Львівська, 1
66.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -50,60 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Радехів, вул. Львівська, 1-А
66.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Радехів, просп. Відродження, 12
66.2 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск