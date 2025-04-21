Новомікс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1622,40
Економія при броні: -19,10 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 7
2.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1645,70
Економія при броні: -42,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Юності, 51
6.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, -
19.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Калинівка, вул. Медична, 4-А
24.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -5,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Жмеринка, вул. Київська, 288-Д
33.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -11,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Київська, 1-В
35.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
52.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1645,70
Економія при броні: -26,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бар, вул. Туніка Миколи, 1-А
62.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -5,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, вул. Соборна, 11
62.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бар, пл. Пам'яті, 21
62.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -5,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
74.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -5,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 55
80.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Чуднів, вул. Героїв Майдану, 167-Г
94.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -5,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 36
101.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -5,90 грн