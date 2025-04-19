Новомікс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1700,60
Економія при броні: -63,82 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1753,37
Економія при броні: -87,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1727,09
Економія при броні: -90,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1726,43
Економія при броні: -89,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1709,16
Економія при броні: -72,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1697,80
Економія при броні: -61,02 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1693,90
Економія при броні: -77,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1701,00
Економія при броні: -89,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1701,59
Економія при броні: -64,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1733,70
Економія при броні: -82,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -45,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
5.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -45,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -45,10 грн