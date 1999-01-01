Київ
Комбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
A10A D05

Інсулін аспарагін

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10AІНСУЛІН ТА ЙОГО АНАЛОГИ
A10A DКомбінації інсулінів середньої і тривалої дії для ін'єкцій з інсулінами швидкої дії
A10A D05Інсулін аспарагін
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Новомікс® 30 Флекспен®
Новомікс® 30 Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №5
Ново Нордіск
від 1463,23 грн
в 158 аптеках
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Новомікс® 30 Флекспен®
Новомікс® 30 Флекспен®
Суспензія для ін'єкцій 100 од/мл картридж 3 мл вкладений в шприц-ручку №1
Ново Нордіск
від 325,45 грн
в 1 аптеці інших міст
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