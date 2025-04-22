Новомікс® 30 Флекспен® (Novomix® 30 Flexpen®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,20
Економія при броні: -16,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1720,12
Економія при броні: -108,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1733,61
Економія при броні: -72,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
1.8 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,20
Економія при броні: -16,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1694,03
Економія при броні: -82,13 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 43
2.7 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
1662,30
Економія при броні: -16,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Новомікс® 30 Флекспен® суспензія для ін'єкцій 100 ОД/мл картридж 3 мл №5
Ново Нордіск