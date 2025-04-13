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Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба
Жабій камінь (Toad stone)
2 препарати
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ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ
50 мл №1
Ботаніка
від
41,23
грн
в 40 аптеках
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ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ
50 мл №1
Ботаніка
від
42,17
грн
в 14 аптеках
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Ціни в
Київ
від
41,23
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Ботаніка
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
50 мл
Дієтичні добавки
11.1. Дієтичні добавки, що переважно впливають на хрящову тканину суглоба
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