Жабій камінь (Toad stone)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
56,85
Економія при броні: -2,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,65
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,72
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
55,71
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,60
Економія при броні: -17,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
5.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
56,43
Економія при броні: -2,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 9
5.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,03
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 14
5.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 10
6.0 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,21
Економія при броні: -3,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
6.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,63
Економія при броні: -2,90 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
6.3 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
73,10
Економія при броні: -18,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
6.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
7.0 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,12
Економія при броні: -3,39 грн