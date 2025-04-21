Жабій камінь (Toad stone)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,65
Економія при броні: -2,92 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
55,74
Економія при броні: -2,01 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Летичів, вул. Ширпала Леоніда, 13/1
65.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 36/2
100.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
101.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
101.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
56,89
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,23
Економія при броні: -2,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Могилів-Подільський, вул. Київська, 15
101.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Гоголя, 4
102.0 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,56
Економія при броні: -3,83 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 287
102.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Чорновола В'ячеслава, 138/1
107.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 89
109.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
109.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -6,00 грн
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,70
Економія при броні: -4,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
110.3 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28/3
110.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,70
Економія при броні: -4,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Козацька, 54
110.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73
111.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,70
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 58/2
111.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
111.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,23
Економія при броні: -2,50 грн