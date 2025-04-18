Жабій камінь (Toad stone)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,77
Економія при броні: -4,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,98
Економія при броні: -3,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 31
7.3 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 145
7.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
8.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
8.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,76
Економія при броні: -2,59 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Зміїв, вул. Лиманська, 21
35.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,57
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,03
Економія при броні: -2,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,13
Економія при броні: -1,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,16
Економія при броні: -3,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Петропавлівська, 74
144.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
59,43
Економія при броні: -3,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Лесі Українки, 6
148.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,33
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
164.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,29
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
164.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,50
Економія при броні: -3,77 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
185.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
56,76
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
56,75
Економія при броні: -2,02 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 63-А
185.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,48
Економія при броні: -3,75 грн