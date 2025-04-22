Жабій камінь (Toad stone)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,23
Економія при броні: -2,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,51
Економія при броні: -2,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,65
Економія при броні: -2,92 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
84.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,10
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Північна, 34
121.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
121.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
121.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-А
121.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,15
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,44
Економія при броні: -2,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,37
Економія при броні: -2,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
123.0 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 22 хв
Київ, просп. Оболонський, 10
123.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,61
Економія при броні: -3,88 грн