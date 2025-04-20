Жабій камінь (Toad stone)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
59,81
Економія при броні: -4,09 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рудне, вул. Володимира Великого, 1-В
10.0 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
65.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
68.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,73
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, пл. Ринок, 9
79.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лучаківського, 7-А
115.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Джерела здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
118.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Злуки, 27/1
119.3 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
120.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
60,48
Економія при броні: -6,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Лесі Українки, 39
120.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
56,99
Економія при броні: -3,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
139.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 22
192.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
56,48
Економія при броні: -2,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
207.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,47
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
216.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 98
217.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
218.1 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
60,48
Економія при броні: -5,28 грн
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 3
218.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,64
Економія при броні: -2,91 грн