Жабій камінь (Toad stone)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,56
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Незалежності, 9
5.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
59,15
Економія при броні: -2,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
6.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
56,67
Економія при броні: -1,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,50
Економія при броні: -2,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 49
10.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
13.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,43
Економія при броні: -3,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
14.0 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,18
Економія при броні: -3,45 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,22
Економія при броні: -2,49 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
111.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
56,18
Економія при броні: -2,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
112.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
112.8 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,34
Економія при броні: -3,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 5-З
115.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
58,96
Економія при броні: -3,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рені, вул. Вознесенська, 169
218.4 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,29
Економія при броні: -2,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
251.2 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,10
Економія при броні: -2,37 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
68,00
Економія при броні: -12,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Тищика, 38
255.3 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
67,20
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
255.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,35
Економія при броні: -2,62 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
62,00
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
257.9 км
ЖАБІЙ КАМІНЬ З САБЕЛЬНИКОМ - КРАПЛІ 50 мл №1
Ботаніка
57,88
Економія при броні: -3,15 грн