Агепта® (Agepta) (321972) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Агепта інструкція із застосування
Характеристика
адеметіонін сприяє відновленню клітин печінки та покращує їхню функцію.
Адеметіонін підвищує рівень печінкового глутатіону, який є важливим антиоксидантом у печінці, та сприяє покращенню процесів печінкової детоксикації.
Завдякі дії адеметіоніну відбуваються процеси стабілізації оболонок клітин, зменшується жирова інфільтрація, покращуються жовчовиділення та синтез білка для відновлення клітин печінки.
Адеметіонін виявляє протизапальну дію, зменшує руйнівний вплив токсичних речовин (алкоголю, тютюнового диму, ліків тощо) на клітини печінки.
Рекомендації з вживання
рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування як додаткове джерело адеметіоніну для відновлення функції печінки при порушенні режиму харчування, вживанні алкоголю чи внаслідок шкідливого впливу чинників довкілля.
Розчинення таблетки під язиком забезпечує основному компоненту можливість потрапити в кровотік без надходження до кишечнику.
Таблетку слід виймати з блістера безпосередньо перед прийомом. Вживати дорослим по одній таблетці 2 рази на добу за 30–60 хв до прийому їжі, утримуючи під язиком не менше 15–20 хв — до повного розчинення. Тривалість курсового прийому — один місяць, якщо лікар не призначив інакше. За необхідності курс можна повторити.
Перед початком вживання рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Прийом Агепта перед сном, в тому числі на ніч, — небажаний, зважаючи на супутній тонізуючий ефект адеметіоніну.
Протипоказання
індивідуальна непереносимість компонентів, період вагітності та годування грудьми, біполярний психоз.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в захищеному від світла, недоступному для дітей місці, за температури 2–25 °С.