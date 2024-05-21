рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування як додаткове джерело адеметіоніну для відновлення функції печінки при порушенні режиму харчування, вживанні алкоголю чи внаслідок шкідливого впливу чинників довкілля.

Розчинення таблетки під язиком забезпечує основному компоненту можливість потрапити в кровотік без надходження до кишечнику.

Таблетку слід виймати з блістера безпосередньо перед прийомом. Вживати дорослим по одній таблетці 2 рази на добу за 30–60 хв до прийому їжі, утримуючи під язиком не менше 15–20 хв — до повного розчинення. Тривалість курсового прийому — один місяць, якщо лікар не призначив інакше. За необхідності курс можна повторити.

Перед початком вживання рекомендована консультація лікаря.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Прийом Агепта перед сном, в тому числі на ніч, — небажаний, зважаючи на супутній тонізуючий ефект адеметіоніну.