Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 53 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1015,18
Економія при броні: -205,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
918,50
Економія при броні: -61,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1018,14
Економія при броні: -151,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1003,70
Економія при броні: -193,84 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
947,40
Економія при броні: -90,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1035,19
Економія при броні: -194,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1018,21
Економія при броні: -59,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
993,52
Економія при броні: -33,97 грн