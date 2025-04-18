Харків (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
996,10
Економія при броні: -37,48 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1044,83
Економія при броні: -193,38 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1025,83
Економія при броні: -207,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн