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Агепта® таблетки сублінгвальні, №20 - Київ (429402) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (174)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
728,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (8), таблетки сублінгвальні (1)
744,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), таблетки сублінгвальні (1)
750,06 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (174)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
728,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
674,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (174)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
728,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
720,40
Економія: -46,18 грн
674,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
674,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
848,45
Економія: -117,12 грн
731,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
848,52
Економія: -120,38 грн
728,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
730,52
Економія: -23,06 грн
707,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (2)
823,03
Економія: -94,93 грн
728,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: таблетки сублінгвальні (10)
745,93
Економія: -34,03 грн
711,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (174)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
728,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (174)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
728,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (174)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
728,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (174)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
728,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
798,94
Економія: -70,80 грн
728,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (174)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
728,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (174)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
728,20 грн