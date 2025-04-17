Київ (адресу не вказано)
Доступно в 377 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
918,50
Економія при броні: -36,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1013,07
Економія при броні: -134,42 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1011,08
Економія при броні: -49,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1002,22
Економія при броні: -40,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1037,68
Економія при броні: -79,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
988,12
Економія при броні: -33,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
994,43
Економія при броні: -152,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
517,25
Економія при броні: -96,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
963,20 грн