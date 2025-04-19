Львів (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1017,95
Економія при броні: -151,01 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
937,70
Економія при броні: -71,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1005,62
Економія при броні: -149,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
947,00
Економія при броні: -80,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
947,00
Економія при броні: -80,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1009,63
Економія при броні: -165,69 грн