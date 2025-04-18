Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1023,19
Економія при броні: -63,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
988,50
Економія при броні: -33,95 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
871,77
Економія при броні: -31,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1017,38
Економія при броні: -177,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
918,90
Економія при броні: -58,40 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1028,83
Економія при броні: -69,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
995,00
Економія при броні: -154,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
960,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1042,56
Економія при броні: -83,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1004,85
Економія при броні: -53,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1006,38
Економія при броні: -169,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
994,43
Економія при броні: -129,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
945,20
Економія при броні: -84,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1042,66
Економія при броні: -192,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
1059,47
Економія при броні: -222,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Агепта® таблетки сублінгвальні №20
Омніфарма
918,90
Економія при броні: -58,40 грн