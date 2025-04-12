Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура

Форслів (Forceliv)

2 препаратиЗнайти все в аптеках
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Форслів
Форслів
Капсули 380 мг №30
Технолог
від 796,50 грн
в 179 аптеках
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Форслів
Форслів
Капсули №30
Нутрімед
від 881,50 грн
в 48 аптеках
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Ціни в Київ
від 796,50 грн
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Характеристики
Виробник
Технолог
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
380 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки