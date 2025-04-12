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Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура
Форслів (Forceliv)
2 препарати
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Форслів
Капсули 380 мг №30
Технолог
від
796,50
грн
в 179 аптеках
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Форслів
Капсули №30
Нутрімед
від
881,50
грн
в 48 аптеках
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Дозування
380 мг
Виробник
Нутримед, ООО
Технолог
Ціни в
Київ
від
796,50
грн
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Характеристики
Виробник
Технолог
Форма випуску
Капсули
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
380 мг
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура
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