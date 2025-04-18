Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1098,23
Економія при броні: -68,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
983,33
Економія при броні: -33,35 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
659,39
Економія при броні: -101,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1014,93
Економія при броні: -178,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -76,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
986,22
Економія при броні: -133,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
992,61
Економія при броні: -156,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
999,60
Економія при броні: -53,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1001,12
Економія при броні: -164,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
989,23
Економія при броні: -152,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
996,65
Економія при броні: -159,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1015,60
Економія при броні: -179,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -76,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
670,32
Економія при броні: -112,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
929,43
Економія при броні: -81,49 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1015,19
Економія при броні: -178,45 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1018,65
Економія при броні: -66,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
919,66
Економія при броні: -83,22 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
897,29
Економія при броні: -60,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
668,48
Економія при броні: -110,91 грн