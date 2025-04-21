Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -71,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1013,10
Економія при броні: -176,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
993,51
Економія при броні: -157,04 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -71,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -71,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1009,30
Економія при броні: -60,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -71,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1000,64
Економія при броні: -50,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
985,94
Економія при броні: -34,05 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1014,34
Економія при броні: -178,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Форслів капсули №30
Нутримед, ООО
914,40
Економія при броні: -71,50 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
989,14
Економія при броні: -152,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
988,66
Економія при броні: -151,75 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1009,40
Економія при броні: -57,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1013,48
Економія при броні: -64,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
980,96
Економія при броні: -34,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
993,89
Економія при броні: -44,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1073,46
Економія при броні: -54,61 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
1081,32
Економія при броні: -64,56 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Форслів капсули 380 мг №30
Технолог
980,58
Економія при броні: -144,32 грн